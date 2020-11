Vasile Astarastoae, despre gestionarea pandemiei: Nu am gasit studiul de care vorbește Raed Arafat! Este o harababura totala!

Fostul președinte al Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae s-a declarat uimit de noile restricții anunțate de autorități.

„Nu am înțeles absolut nimic. Am înțeles că poți să ieși, că nu poți să ieși. Că se închid piețele, dar numai cele care sunt acoperite. Cele descoperite rămân libere. Că trebuie să porți masca peste tot, nu știu dacă și în casă. Nu am întrebat, dar oricum, masca trebuie purtată peste tot”, a spus Vasile Astărăstoae, vineri seară, la emisiunea „Marius Tucă Show”.

„Am mai înțeles că noaptea nu se circulă. A spus Raed Arafat că are el un studiu care recomandă că noaptea să nu se circule pentru că virușii sunt mai agresivi noaptea. Dar eu nu am găsit studiul acela”, a mai spus Vasile Astărăstoae.

„Ele vorbesc, dar nimeni nu a ajuns la nicio concluzie. Un studiu poate să spună dacă e bine să circuli noaptea, alt studiu poate să spună că este recomandabil, pentru că noaptea nu sunt locuri aglomerate, virusul nu mai plutește prin aer. Este o harababură și am renunțat să mă refer la modul în care se gestionează această corona-criză”, a menționat dr. Vasile Astărăstoae.