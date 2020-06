Vasile Astarastoae despre Legea Vaccinarii: E de interes public informația daca cei care au redactat legea au fost sponsorizați de industria farmaceutica

Profesorul Vasile Astărăstoae revine cu un comentariu interesant despre Legea Vaccinării, lege care se află în acest moment în dezbaterea parlamentară. El pleacă de la ”o experiență neplăcută cu un senator PSD” în cadrul unei dezbateri publice, experiență care l-a marcat și care l-a dus la concluzia că e vorba de o lege trecută pe repede-înainte fără pic de dezbatere și că opinia publică habar nu are cine a scris textul propunerii legislative.

După ce își expune pe larg argumentele sale pro-vaccinare, dar nu obligatorie, Vasile Astărăstoae susține că de vreme ce numele medicilor care au semnat memoriul împotriva vaccinării obligatorii a fost făcut public... nu ar fi totuși bine să aflăm și care este numele celor care au scris textul legii și care sunt legăturile lor cu industria farmaceutică, a lor sau a organizațiilor pe care le reprezintă:

”Discuțiile legate de proiectul legii vaccinării obligatorii au evidențiat modalitatea formală și lipsită de conținut a dezbaterilor în România. În trei ani de zile, au fost trei sau patru așa-zise dezbateri (de câte aproximativ 4 ore) în care fiecare vorbitor a avut la dispoziție 5 minute pentru a discuta legea. Lipsa de conținut a dezbaterii mi-a fost confirmată de o întâlnire pe care am avut-o la un post de televiziune cu un senator PSD, aprig susținător al vaccinării cu forța. Mi-am expus la început punctul de vedere și am așteptat contraargumentele. În loc de acestea, discuția a fost deviată spre atacuri la persoană și pe afirmații ca de exemplu: ”cum un profesor universitar susține asemenea lucruri”. Atacurile nu s-au oprit la mine și au continuat cu medicii care au semnat un memoriu trimis parlamentarilor. Am încercat să revin la argumente, dar la un moment dat mi-am pierdut cumpătul și am căzut în această capcană: am început și eu să acuz. Mi-am revenit repede, am retractat, dar oricât am insistat, nu am reușit să aduc dezbaterea pe făgașul normal. Am rămas cu un gust amar. Prin urmare, reiau argumentele pe care le-am mai prezentat, dar care nu au ajuns la urechile preopinentului prezent în studio.

1.Legea trebuie analizată nu numai din punct de vedere tehnic, cât mai ales din punct de vedere etic. Pentru că ea limiteaza drepturi civile și influențează absolut toată populația. Pe de alta parte, trebuie să recunoaștem că politicile de vaccinare au scăzut dramatic incidența unor boli invalidante și potențial letale precum poliomielita sau pertusis.

2.Vaccinarea atinge toate principiile etice fundamentale:

Autonomie: Vaccinare obligatorie sau vaccinare voluntară?

Datoria de a face bine: bine pentru persoană sau pentru colectivitate ?

Non-vătămare: Sunt vaccinurile sigure?

Dreptate distributivă: Sunt vaccinurile accesibile pentru fiecare cetățean?

3. Etica hipocratică sau etica colectivistă?

Achizițiile medicinei științifice, inclusiv politicile vaccinării, s-au dezvoltat în concordanță cu scopurile tradiționale ale eticii individuale. Etica individualistă, bazată pe jurământul lui Hippocrates, trebuie să satisfacă două condiții: (a) Plasarea intereselor pacientului deasupra intereselor terțelor părți și deasupra intereselor personale ale medicilor și (b) Plasarea intereselor individuale ale pacienților deasupra intereselor colective ale societății și ale statului. Cei mai mulți eticeni cred că programele de vaccinare obligatorie permit violarea acestor două condiții, și astfel, subordonează în mod deliberat relația medic-pacient intereselor statului. Cele mai multe politici de sănătate referitor la vaccinări tind să urmeze o etică colectivistă (interesele statului mai presus de interesele cetățeanului) care contrastează semnificativ cu etica individualistă, care ghidează medicina. Dilemă pentru medici: Recomand vaccinuri pacienților mei pentru că astfel acționez în interesul lor sau pentru că trebuie să fiu compliant cu politicile statului de vaccinare universală și obligatorie?

4. Analiza risc-beneficiu se realizează de medic și pacient. Se identifică riscul, se estimează probabilitatea de apariție și magnitudinea acestuia. În final, decizia o ia persoana prin intermediul consimțământului informat (pentru ea sau pentru copiii minori) pentru că dacă medicul are cunoștințe științifice, cetățeanul are expertiză în ceea ce privește interesul propriu (sănătatea sa, corpul său, valorile sale morale).

În concluzie, îmi mențin punctul de vedere exprimat anterior: sunt pro-vaccinare, pro-vaccinare cu respectarea drepturilor cetățenilor și al eticii hipocratice, pro-vaccinare cu o posologie a riscului. Pro-vaccinare, dar împotriva obligativității vaccinării.

P.S.1: Numele celor care au redactat legea nu este accesibil publicului. Motivul pentru care s-a păstrat această confidențialitate a fost pentru a îi feri de presiunea publică. Este interesant însă că numele medicilor, care au semnat memoriul împotriva legii, a fost făcut public. Totuși, e de interes public informația dacă cei care au redactat legea au fost sponsorizați de către industria farmaceutică, ei sau organizația din care fac parte. Cu alte cuvinte, declarația de interese pentru a nu exista suspiciuni sau interpretări rău-voitoare.

P.S.2: La un moment dat s-a încercat a se duce discuția în plan politic, spunându-mi-se că dacă PSD-ul ar fi fost în locul Guvernului Orban, altfel ar fi fost gestionată coronacriza. Este maximum de ipocrizie pentru că PSD-ul a votat în Parlament toate măsurile propuse de Guvernul Orban.”, scrie Vasile Astărăstoae pe pagina sa de Facebook.