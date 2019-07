Vasile Ciurchea este propunerea ministrului Sanatatii pentru sefia CNAS - SURSE

Vasile Ciurchea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vasile Ciurchea este propunerea ministrului Sanatatii pentru sefia CNAS, potrivit unor surse. Viorica Dancila a anuntat ca astazi il va demite pe presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, in cazul in care acesta nu isi va da demisia. Viorica Dancila anunta DEMITEREA sefului CNAS Vasile Ciurchea a fost presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), iar in 2016 a fost urmarit penal de DNA pentru abuz in serviciu. Vasile Ciurchea a fost presedinte al CNAS din februarie 2007 pana in ianuarie 2009, cand a fost inlocuit de Irinel Popescu, prin decizia fostului premier Emil Boc. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . A ...