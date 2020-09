Vasile Dancu, intrebat de ce nu a purtat masca intr-un spital: Mulțumesc pentru intrebarea profunda

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a participat, sâmbătă, la o vizită într-un spital din Fălticeni fără a purta mască de protecţie, iar în momentul în care a fost întrebat de ce a încălcat legea, el a explicat că i s-a rupt masca. Întrebat de un reporter care este motivul pentru care nu a […] The post Vasile Dâncu, întrebat de ce nu a purtat mască într-un spital: Mulțumesc pentru întrebarea profundă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.