Vasile Dancu lanseaza ideea unei dezbateri privind ieșirea Romaniei din UE? – Realitatea din PSD

In timp ce toata lumea indeamna la calm si pace sociala in aceste momente de criza, sociologul Vasile Dancu vine cu un mesaj cel putin straniu care poate aduce prejudicii majore PSD. Acesta posteaza pe pagina personala de Facebook un interviu publicat de Calea europeana acum 7 ani cu Sir James Mirrlees, laureat al Premiului Nobel pentru The post Vasile Dâncu lansează ideea unei dezbateri privind ieșirea României din UE? – Realitatea din PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.