Vasile Dancu, revoltat dupa imaginile Antena3: 'Pana la urma, cred ca in justitie se va ajunge. Este rusinos pentru Romania'

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dâncu, a declarat, joi, că situaţia de la Biroului electoral Sector 1 trebuie să ajungă în justiţie, adăugând că este "ruşinos pentru România" ceea se întâmplă şi a spus că "nu este normal" ca, după ce s-au închis urnele, cineva să umble prin sacii cu buletinele de vot.

"Până la urmă, cred că în justiţie se va ajunge cu această problemă. Este regretabil că se întâmplă în România secolului 21. Este ruşinos pentru România. Vă spun sincer că mă gândesc la ce cred cei din Europa despre noi când văd asemenea lucruri, mi se pare ceva ieşit din comun şi absolut halucinant. (...) Cred că nu este normal ca, după ce s-au închis urnele, camerele cu buletinele de vot, să vedem pe filmări că acolo caută cineva prin saci, pleacă cu saci, se întoarce cu saci. Nu cred că aşa ceva e legal. Am participat şi eu de-a lungul timpului la procesul electoral, ştiu că, după ce se fac procesele verbele, după ce toată lumea iese din acest proces, nu mai are nimeni dreptul să desigileze decât cu o hotărâre a Biroului electoral sau cu hotărârea judecătorului", a afirmat Dâncu, la sediul PSD.

El a spus că imaginile privind mai multe persoane care intră în sediul BES nu au ajuns la PSD, ci au fost difuzate în media.



"Nu au ajuns la PSD, au ajuns la media. Nu am văzut la PSD. Eu nu am difuzat aceste imagini, nu ştiu.(...) Oricum, ce am văzut acolo nu este normal şi cred că ar trebui cercetat de justiţie, nu este normal pentru legitimitatea celor care au fost aleşi. Eu nu cred că este normal pentru cel ales să planeze o asemenea acuzaţie, o asemenea nelegalitate şi ar trebui ca acest lucru să fie hotărât foarte clar şi să fie vizibil acest proces", a adăugat Dâncu.



Accesul în încăperea din Biroul Electoral al Sectorului (BES) 1 unde sunt depozitate materiale electorale este permis doar cu acordul presedintelui BES, iar incinta este luată în protecţie după sigilare, a anunţat Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, într-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.



Jandarmeria Capitalei a făcut aceste precizări după ce pe un post de televiziune au fost difuzate, miercuri seara, imagini cu mai multe persoane intrând în sediul BES.