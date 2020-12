Vasile Dincu: PNL și PSD sunt cap la cap. Se incearca influențarea nehotaraților

Președintele Consiliului Național PSD, Vasile Dîncu, a declarat luni la Antena 3 că ultima săptămâna de campanie pentru alegerile parlamentare de duminică reprezintă o luptă între partide pentru voturile nehotărâților, iar PSD și PNL sunt umăr la umăr în cursa pentru locul 1.

„PNL si PSD sunt cap la cap, in marja a 30%. Este o batalie decisiva intre cine va fi pe primul loc. E sprintul final in aceasta ultima saptamana. PSD va incerca sa sintetizeze cele mai importante critici la adresa Guvernului”, a declarat Vasile Dîncu.

„Se incearca influentarea nehotaratilor in acesta perioada. In duminica votului intre 10% si 15% se hotarasc, deci conteaza in ultima saptamana ce spun oamenii politici, loviturile sub centura”, a mai afirmat liderul CN al PSD.