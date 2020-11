Vasile Dincu, primul lider PSD confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Care este starea acestuia

Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Dîncu – care deschide lista candidaților PSD pentru Senat, la Cluj – este asimptomatic și s-a izolat acasă. „Vasile (Dîncu – n.r.) a primit ieri (luni – n.r.) testul şi este confirmat pozitiv. Nu se simte rău, adică este asimptomatic. S-a […] The post Vasile Dîncu, primul lider PSD confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Care este starea acestuia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.