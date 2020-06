Vasile Dincu raspunde atacurilor din PSD: A fost comandat! Daca PSD nu se schimba, vom pierde peste tot!

Sociologul Vasile Dîncu susține că atacurile din partea liderilor PSD la adresa sa au fost comandate, dar aceștia n-au înțeles exact ce a dorit el să transmită. Dîncu explică faptul că electoratul este în schimbare, iar dacă liderii PSD nu vor înțelege acest lucru și nu vor reforma partidul, atunci există riscul extincției.

Citește și: SURSE - Miza ascunsă a moțiunii de cenzură: PSD se teme de o migrație a aleșilor locali

”Acest atac la adresa mea a fost comandat și s-a reacționat după o transcriere oarecum imperfectă a unei emisiuni de televiziuni. Eu nu am spus niciodată că nu-i respect pe cei din sud care câștigă. Am spus-o chiar la întâlnirea de partid cu organizațiile din Transilvania de la Reghin, am spus cât de mult și de ce respect eu munca celor câștigă în acest moment alegerile pentru PSD în sudul țării. Ceea ce am spus a fost simplificat într-o transcriere care a fost pusă pe net a fost faptul că victoria unor organizații din sud nu poate să reprezinte întreaga cultură politică a stângii din România. Aceste victorii, din păcate, trebuie să le completăm cu cultura politică din alte județe și cu reprezentarea politică în conducerea politică a Moldovei sau a Transilvaniei. Eu am spus că asta nu epuizează întreaga cultură politică, nu am spus că nu respect munca acestor oameni”, a explicat Vasile Dîncu pentru Europa Liberă.

Sociologul trage un semnal de alarmă și susține că foarte mulți șefi de organizații PSD judecă doar din perspectiva voturilor câștigate.

„Nu înțeleg nimic din politică. Sunt unii care cred că singurul lucru important e votul. E foarte important pentru partid, dar în partid, așa cum oamenii trebuie să fie diferiți, ar trebui să gândim un pic mai complex de atât. Am mai spus și poate și asta deranjează că în politică, mai ales în cea de stânga, este importantă diversitatea. Dacă nu acceptăm diversitatea internă, cum să o înțelegem pe cea din societate. Dacă PSD se concentrează doar pe susținerea unui electorat captiv sau pe rezolvarea unor probleme din justiție, atunci suntem condamnați să dispărem. Electoratul se schimbă, aceasta este cea mai mare provocare a PSD-ului în acest moment, dacă partidul nu se schimbă, vom pierde peste tot, chiar și în zonele din sud”, a mai precizat Dîncu.