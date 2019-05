Vasile Miriuța: 'Trebuie sa batem Chiajna sambata pentru a ramane in prima liga si sunt sigur ca o vom face'

Hermannstadt a pierdut cu 4-1 în deplasarea de la Mediaş, dar la finalul meciului Vasile Miriuţă a ţinut să îi felicite pe băieţii săi pentru evoluţia din prima repriză. Jucătorii au făcut un meci bun până când Gaz Metan a marcat al doilea gol, potrivit Mediafax.

”Până la 1-0, părerea mea e că am stat bine. Am luat acel gol din faza fixă... A fost fault în afara careului şi s-a dat penalti la golul al doilea, dar asta este. Am pierdut din nou. Trebuie să batem Chiajna sâmbătă pentru a rămâne în prima ligă şi sunt sigur că o vom face. Am avut două lovituri de pedeapsă la Călăraşi, nu s-a dat nimic, e inadmisibil. Acum luăm gol dintr-un penalti care nu a fost. Hai să fim serioşi”, a declarat Vasile Miriuţă la DigiSport, care a vorbit şi despre posibilitatea de a prelua Sepsi.

Citește și: Mario Rondon: 'Ştiu că avem o situaţie grea la club, dar luptăm pentru stafful tehnic și pentru antrenor'

”Eu trebuie să pregătesc echipa asta, am probleme aici. Restul sunt cancanuri”, a încheiat antrenorul lui Hermannstadt.