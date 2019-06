Vasilica Ceterasu si-a intrebat sotia la TV cu cati barbati s-a iubit inainte sa fie cu el! Raspunsul Amaliei l-a surprins total

Curios peste masura, Vasilica Ceterasu i-a adresat sotiei sale, care i-a daruit la sfarsitul anului trecut o fetita, o intrebare tare incomoda. In plus, aceasta s-a intamplat la televizor. Amalia i-a raspuns detasata artistului cati barbati i-au trecut prin pat inainte sa fie cu el.

Sotia lui Vasilica Ceterasu i-a spus acestuia ca el e primul barat din viata sa si, spera ca va fi si ultimul.

"(...) Am avut treaba la un proiect frumos, cu balet – vreau sa duc la un alt nivel; adica sa fie spectacol, show, gen: Michael Jackson din Oncesti – cu populara, cu taraf, cu band, cu regie, cu rock. (...) Am avut ceva indoieli, dar acum sunt sigur. (...) Cati au fost inainte, asta as vrea sa stiu. Am intrebat-o si a spus ca sunt primul si ultimul. Te mint eu?", a marturisit Vasilica Ceterasu in cadrul unei emisiuni tv.

"Da, bineinteles, o sa fie un spectacol pentru toti oamenii, pentru tot tineretul. Incercam sa aducem traditia la un alt nivel, sa modernizam. (...) Da, eu sper ca e ultimul. Eu nu am indoieli asupra lui, eu nu m-am gandit sa-l duc niciodata la poligraf, eu cred in el.", a declarat sotia lui Vasilica Ceterasu, Amalia Ursu, in cadrul aceleiasi emisiuni.

Vasilica Ceterasu, pe numele din buletin Vasilica Gojda, a devenit celebru in Romania fiin interpret de muzica populara si prin felul original in care manuieste vioara in orice fel de conditii, fie pe scena in cele mai ciudate moduri, fie ca a facut-o la 3.000 de metri inaltime. Vasilica si-a unit destinul cu Amalia, iar printre cele trei perechi de nasi se numara si celebrul Nea Marin alaturi de sotia lui, Mioara. Mult asteptatul eveniment la care au participat 1.500 de invitati si numeroase vedete din showbiz a avut loc in comuna Oncesti, locul natal al ceterasului. Amalia Ursu a nascut primul copil al cuplului pe 21 noiembrie 2016. Micuta a primit numele Selena Vanessa.

