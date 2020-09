Vaslui: Centrele DGASPC din Husi si Malaiesti au iesit din carantina

Centrele din Husi si Malaiesti care functioneaza in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui si in care a fost instituita carantina din cauza numarului mare de beneficiari si salariati depistati cu noul coronavirus au iesit de sub incidenta acestei masuri, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al directiei, Irina Campeanu.