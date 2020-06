Vaslui: Noua persoane retinute in urma bataii cu bate si sabii din Murgeni. Localitatea, declarata zona speciala de siguranta publica

Noua barbati au fost retinuti, duminica seara, pentru 24 de ore, in urma perchezitiilor de la Murgeni. Dosarul a fost deschis dupa ce zeci de persoane au participat in seara de 4 iunie, la o bataie cu bate, sabii si in cadrul careia s-au tras focuri de arma. In urma incidentului, localitatea a fost declarata zona speciala de siguranta publica.