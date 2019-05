Vaslui. Un barbat de 51 de ani a murit dupa ce ambulanța in care se afla a ramas impotmolita in noroi

Mai multi consilieri locali ieseni s-au aratat revoltati ieri, in timpul sedintei de plen, de situatia aparuta in cadrul festivalului de muzica Rock' n' Iasi, desfasurat la Casa de Cultura a Studentilor si finantat din fonduri publice.

Un barbat in varsta de 58 de ani, din Iasi, a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost implicat intr-un conflict violent. Dumitru C. s-a certat cu propriul frate, care a sarit la bataie si l-a lovit in repetate randuri, cu pumnii si picioarele.