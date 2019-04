Vatican dezvaluie scara pe care ar fi mers Iisus. E prima data dupa 300 de ani

Vatican google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toti oamenii care vor merge la Vatican de Paste vor avea parte de o experienta unica in viata – vor putea urca pe scarile pe care se spune ca insusi Iisus Hristos ar fi urcat in drumul sau spre a fi judecat de Pontiu Pilat inainte de a fi rastignit pe cruce. Scarile Sfinte au fost acoperite cu scanduri vreme de 300 de ani pana acum. Pentru urmatoarele doua luni, ele vor fi expuse cu ocazia lucrarilor de restaurare. In locurile unde ar fi curs sangele lui Iisus se afla acum niste cruci. Oamenii pot sa se aplece sa sarute cele trei cruci in timp ce le urca. „Evanghelia lui Ioan aminteste ca Iisus s-a urcat pe aceste scari de mai multe ori”, a explicat rectorul Scarilor Sfinte, Francesco ...