Vești BUNE din USR: 'Debirocratizam ONG-urile'. Principalele schimbari

Continuăm debirocratizarea și pentru asociații și fundații, susține deputatul USR Claudiu Năsui pe Facebook, care anunță un nou proiect care prevede schimbări menite să ușureze înființarea și activitatea unei astfel de entități. Deputatul USR prezintă ideile principale:

„În primul rând, debirocratizăm infama declarație de beneficiar real. Prin Legea 108/2020 a USR am scutit aproape un milion de firme de la această birocrație inutilă. Același lucru vrem să îl facem și pentru ONG-uri. Dacă se poate la firme, se poate și la asociații non-profit, iar asociațiile au cerut asta în mod constant.

Eliminăm declarația anuală inutilă și scutim entitățile în care participă doar persoane fizice. Statul știe deja cine sunt asociații sau fondatorii organizațiilor și are datele lor. De ce să punem oamenii pe drumuri, întâi la notar și apoi la instanță pentru o declarație cu aceleași date pe care statul le are deja? Statul poate completa foarte bine singur registrul beneficiarilor reali pe baza actelor deținute.

În plus, acum trebuie depusă anual, chiar dacă nu se schimbă nimic în cele declarate. Așa că eliminăm declarația anuală. Declarăm ceva dacă se produc schimbări, nu și dacă nu se schimbă nimic.

Răzbunarea Chinei - Ce se va întâmpla dacă UE elimină Huawei din cursa pertru rețele 5G

În al doilea rând, adoptăm o a doua soluție implementată deja cu succes pentru firme prin Legea 102/2020 a USR - eliminarea acordului vecinilor pentru stabilirea sediului atunci când nu se desfășoară activitate acolo. Deși nici măcar nu e cerut de lege în cazul ONG-urilor, nici nu există un tipizat oficial, instanțele îl solicită oricum în practică.

Sunt multe documente solicitate în practică, dar neprevăzute de lege. USR propune clarificarea faptului că la înregistrare sunt necesare doar documentele prevăzute de lege. În realitate, înregistrarea unei asociații ar trebui să fie o banalitate. Cu un dosar de documente clar și previzibil, fără solicitări suplimentare neprevăzute de lege.

O altă modificare importantă este unificarea statutului și a actului constitutiv. Cele două au 95% același conținut, dar legea solicită să fie separate. Nu există nici un motiv pentru asta, iar în practică se folosește același document în care se taie și adaugă câteva paragrafe după cerințe. Asta generează costuri și bătăi de cap în plus pentru cetățeni. Reglementarea unui act unic de înființare reflectă procedura existentă deja pentru societățile comerciale.

În plus, simplificăm multe alte condiții care generau rânduri de hârtii în plus, fără să aducă un beneficiu real sau să servească unui scop. Am văzut în această perioadă mai mult ca niciodată cum ONG-uri precum Dăruiește Viață îmbunătățesc viața românilor și salvează, la propriu, vieți. Activitatea acestor asociații trebuie să fie cât mai puțin îngreunată de birocrația statului. Oamenii, din firme sau ONG-uri, trebuie să se concentreze pe activitatea lor, nu pe hârtii inutile făcute să justifice armate de funcționari”, scrie Năsui pe Facebook.