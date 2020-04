Vești bune pentru antreprenori - Florin Cițu anunța data la care aplicația imminvest.ro va fi din nou operaționala: 'Ieri s-a testat'

Data la care aplicaţia Imminvest.ro va fi din nou operaţională va fi anunţată marţi de ministrul Finanţelor, a declarat directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Dumitru Nancu, la Digi 24.

"În ceea ce priveşte aplicaţia, se lucrează de vineri şi s-a lucrat inclusiv sâmbătă, duminică, în ziua sfântă de Paşti, astăzi va ieşi ministrul Finanţelor, domnul Florin Cîţu, şi va anunţa exact data şi ora la care se va relua această aplicaţie. Din punctul de vedere al mediului de afaceri mai fac un apel, pentru că nu există acest criteriu 'primul venit - primul servit', programul este pe 7 ani, până în 2026, aplicaţia va rămâne deschisă până la 31 decembrie 2020, după care se va relua, în anul bugetar următor. Ieri s-a testat aplicaţia, ministrul Finanţelor va comunica exact ora şi data începerii (funcţionării aplicaţiei, n.r.)", a afirmat marţi Dumitru Nancu.Aplicaţia Imminvest.ro a fost blocată, vineri, în momentul deschiderii, după ce au fost primite 397.000 de accesări pe minut provenite de la 132.000 de conexiuni.

"Astăzi (vineri, n.r.) trebuia lansată aplicaţia www.imminvest.ro. Din păcate aplicaţia a fost blocată exact la momentul deschiderii. La ora 5:30 şi până la ora 8:30 au fost 2.785 de accesări. Deci pe site se încerca, să făcea o refresh-uire. Portalul s-a deschis la ora 10:00, iar numărul de solicitări a fost de 397.000 de accesări pe minut provenite de la 132.000 de conexiuni. În România după cum bine ştiţi sunt 475.000 de IMM-uri", a spus vineri Dumitru Nancu.



Aplicaţia urma să fie transferată către Serviciul de Telecomunicaţii speciale (STS) şi gestionată de acesta, a mai precizat directorul general al FNGCIMM.



Dumitru Nancu le-a mai transmis luni antreprenorilor că programele de creditare derulate prin FNGCIMM nu sunt aprobate în ordinea înscrierii.



"Ele (programele de credit, n.r.) se împart pe cele trei categorii: pentru microîntreprinderi, există un credit pentru capital de lucru de maxim 500.000 de lei şi un credit de investiţii de maxim 10.000.000 de lei. Cele două pot fi cumulate de către microîntreprindere, dar nu pot depăşi 10.000.000 de lei. O întreprindere mică, care are între 10 şi 49 de angajaţi, poate accesa o linie de capital de lucru de maxim 1.000.000 de lei şi o linie de capital de investiţii de maxim 10.000.000 de lei. Şi aici, dobânzile şi comisioanele sunt zero - garantează statul, nu este nevoie de nicio garanţie suplimentară. Pe capital de lucru se pune gaj pe conturi, pe linia de investiţii se garantează cu investiţia în sine. Iar pentru întreprinderile mijlocii, este vorba de acele întreprinderi care au un număr de între 50 şi 249 de angajaţi inclusiv, o linie de capital de lucru de maxim 5.000.000 şi o linie de investiţii de maxim 5.000.000. La fel, cele două se pot cumulat, dar nu pot depăşi 10.000.000 de lei. Costul întreprinzătorului pe aceste două linii este zero, statul prin Ministerul Finanţelor suportă dobânda, suportă comisionul de risc şi comisionul de administrare. Durata pentru linia de investiţii este 6 ani de zile, iar pentru capital de lucru este 3 ani de zile cu posibilitatea prelungirii încă 3 ani de zile", a explicat directorul general al FNGCIMM.