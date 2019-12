Vești bune pentru șoferii romani: UE ar putea FINANȚA construcția unei parți din Autostrada Transilvania

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a anunţat că a finalizat procesul de evaluare şi a semnat contractul de finanţare în cadrul POIM 2014-2020 pentru Secţiunea 3C, Subsecţiunea 3C3 Biharia-Borş, parte a autostrăzii Transilvania, proiect evaluat la 193,97 milioane lei, conform Mediafax.

Proiectul are şi o finanţare UE de 138,4 milioane lei, iar după semnare a fost transmis către Comisia Europeană.

În ceea ce priveşte Subsecţiunea 3C3 Biharia-Borş, stadiul fizic al lucrărilor este de 67%, valoarea plăţilor efectuate fiind de 44 milioane lei fără TVA.

Plata s-a efectuat din componenta de la bugetul de stat cu rambursare POIM, după aprobarea cererii de finanţare.

”De la prima întâlnire pe care am avut-o cu echipa de la Organismul intermediar pentru transport, am cerut ca procedurile să fie derulate cu celeritate şi profesionalism. Numai aşa putem să deblocăm toate proiectele, să asigurăm finanţarea necesară. Cei de la Comisia Europeană ne ajută, dar nu ne pot băga şi banii în traistă. Trebuie ca toate proiectele să respecte planificările pe care le avem în derulare deoarece nu ne mai permitem nicio întârziere. Avem deja un ritm de lucru mult mai bun decât atunci când am venit. Iar dovada o constituie inclusiv finanţarea pentru Subsecţiunea 3C3 Biharia-Borş pe care am semnat-o şi pe care o trimitem la Comisia Europeană”, a spus Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.