Vești bune pentru utilizatorii de trotinete electrice: deputat PNL, proiect care le reglementeaza regimul de circulație

Trotinetele electrice sunt foarte la modă în marile orașe, dar mulți utilizatori se plâng din cauza faptului că pentru acestea ai nevoie de carnet de conducere. Deputatul PNL, Sorin Moldovan, a depus un proiect de lege prin care nu mai este nevoie de carnet de conducere, dar utilizatorii vor fi obligați să respecte o serie de reguli.

”În Codul Rutier vehiculele electrice care depășesc viteza de 25 km/h sunt considerate mopede. Astfel, foarte multe trotinete electrice intră în această categorie pentru care se solicită permis de conducere categoria AM și este necesară inmatricularea acestora la autoritățile locale.

Prin inițiativa mea parlamentară definim în mod separat trotinetele electrice astfel încât ele să nu fie asociate mopedelor. Astfel, trotineta electrică este definită ca fiind vehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție nu depășește 40 km/h și care este echipat cu un motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 2 kW.

Utilizatorii de trotinete electrice vor avea de respectat regulile de circulație pe care le respectă un biciclist. În plus am introdus obligativitatea de a purta cască de protecție dacă aceștia au sub 18 ani.

Pentru a ține pasul cu schimbările din societate consider necesară modificarea propusă, astfel încât utilizatorii cât și restul participanților la trafic dar și pietonii să fie în deplină siguranță.”, scrie Sorin Moldovan.