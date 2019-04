Vești proaste pentru fanii Star Wars - Disney anunța o pauza dupa lansarea Star Wars: The Rise of Skywalker

Franciza "Star Wars/ Războiul Stelelor" va lua o pauză după lansarea filmului "Star Wars: The Rise of Skywalker", pe 20 decembrie, a arătat liderul companiei Disney, Robert Iger, citat de contactmusic.net potrivit mediafax.

Decizia de a înceta temporar producția unor noi filme în seriei este legată atât de logica acțiunii peliculei următoare, cât și de factori financiari.

"Star Wars: The Rise of Skywalker" reprezintă ultimul capitol din povestea familiei Skywalker, dar și o decizie care are în vedere redresarea companiei. Aceasta a înregistrat încasări dezamăgitoare cu pelicula "Solo: A Star Wars Story/Solo: O Poveste Star Wars", filmul din 2018 dedicat personajului Han Solo.

Planurile de a realiza alte continuări ale celebrei francize vor fi puse sub îndoială cât timp Disney se va decide cum să continue seria. "Nu am anunțat planuri specifice pentru filmele de după aceea. Există pelicule care sunt în lucru, dar nu le-am dezvăluit", a afrinat Iger. Declarația a venit la scurt timp după ce producătoarea Kathleen Kennedy a insistat că "Star Wars: The Rise of Skywalker" nu va fi ultimul film din serie.

"Acest [film] va fi punctul culminant din saga Skywalker. El nu va fi, sub nicio formă, sfârșitul «Star Wars»", a declarat Kennedy. "Momentan port discuții cu Dan Weiss, David Benioff....și Rian Johnson. Stăm la discuții și ne gândim cum să continuăm povestea.", a continuat ea. "Știam că vom încheia acțiunea din această serie, eram conștienți de când ne-am apucat să lucrăm la «The Force Awakens/ Trezirea Forței». Momentan ne gândim la următoarea sagă. Nu ne gândim la doar o altă trilogie, ci chiar la următorii 10 ani sau mai mult", a încheiat aceasta.

Franciza "Star Wars/Războiul stelelor" a devenit un veritabil fenomen cultural, iar personaje precum Luke Skywalker, Prinţesa Leia şi Darth Vader şi fraze precum "May the force be with you" ("Forţa fie cu tine") au intrat în cultura pop.

Franciza "Star Wars", creată de George Lucas, a avut încasări de peste 4,4 miliarde de dolari în box office-ul mondial, după lansarea pe marile ecrane a primului film din serie, în anul 1977.

Cel mai nou film al seriei, "Star Wars: The Rise of Skywalker", va fi lansat pe 20 decembrie 2019.