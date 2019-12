Vești TERIBILE despre Cristina Neagu: Este in pericol sa NU joace cu Suedia

Tomas Ryde, selecţionerul naţionalei de handbal a României, anunțat faptul că cea mai bună handbalistă a lumii, Cristina Neagu, ar putea rata partida cu Suedia.

”Cristina este obosită acum, e normal să fie aşa. A jucat cu Spania, cu Senegal, cu Muntenegru, a fost pe teren cu Ungaria, astăzi iarăşi. E obosită şi nu mai are energie. Ea a făcut enorm de multe lucruri pentru echipă, dar azi nu a putut şi am vorbit despre acest lucru înainte, dar şi pe parcursul jocului. I-am zis să-şi potolească creierul, să gândească şi să vorbească pozitiv. Ştiu că îi e greu, că ea are dorinţă, dar trebuie să o facă”, a declarat Ryde pentru gsp.ro.

Citește și: Decizia majoră ÎCCJ! Iese Dragnea din închisoare?

Întrebat dacă Neagu va evolua împotriva Suediei, selecționerul a răspuns: ”Vedem dacă o vom folosi, e un semn de întrebare fiindcă o doare genunchiul. Durerea e una, dar suferinţa că nu poţi să faci ce îţi doreşti e altceva şi te duce în stări în care îţi fierbe creierul şi chiar e prea mult. Vom vedea ce vom face. Avem o zi de odihnă şi poate îşi revine”.

Selecționerul a mai spus că partidele cu Suedia și cu Japonia vor fi extrem de grele.

Citește și: Veste BOMBĂ cu privire la modificarea contractelor individuale de muncă ! .