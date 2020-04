Veștile bune vin de la un epidemiolog roman celebru, dar și cu atenționari

Epidemiologul Molnar Geza, cu o experiență profesională de 45 de ani, vine cu un mesaj optimist în plină pandemie de COVID-19. ”Această epidemie, până acum în România, este în platou, evoluează ca dinţii de fierăstrău. La evaluare, faţă de ultima săptămână, este într-o scădere de 10 la sută. Deci se termină“, a declarat Molnar Geza, […] The post Veștile bune vin de la un epidemiolog român celebru, dar și cu atenționări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.