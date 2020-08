Vechile raceli pot antrena sistemul imunitar pentru a lupta contra coronaviruslui

Infecţiile anterioare cu virusurile care provoacă răceli pot antrena sistemul imunitar pentru a recunoaşte şi ataca virusul SARS-CoV-2 care provoacă COVID-19, conform unui nou studiu publicat la 4 august în revista Science, transmite joi Live Science, potrivit Agerpres. Acest studiu a ajuns la concluzia că celulele imunitare T (limfocitele T), care recunosc coronavirusurile care produc […] The post Vechile răceli pot antrena sistemul imunitar pentru a lupta contra coronaviruslui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.