Vecina cu care n-am vorbit in viata mea mi-a bagat cei trei copii in casa, m-a rugat sa am grija de ei

Audrey, o mama care isi crestea copiii singura, si-a intrebat vecina, pe Tisha (deja mama a 5 copii), sa aiba grija si de copiii ei cat timp ea se internase in spital, pentru a face niste teste. Dar ceea ce Audrey nu stia era ca, din pacate, va muri…

Ceea ce trebuia sa fie o simpla zi de teste s-a transformat intr-o luna, tot mai multe teste si vesti proaste. Medicii au diagnosticat-o in cele din urma cu cancer la stomac si la esofag, in stadiul 2. La acea vreme, acestia i-au spus ca mai avea un an de trait si ca ar trebui sa faca toate aranjamentele pentru ca copiii sai sa fie in siguranta.

Dar medicii s-au inselat, femeia a murit in doua saptamani. Inainte de a muri, Audrey si-a intrebat vecina, care devenise intre timp prietena ei cea mai noua, inainte nici macar nu se cunosteau, a intrebat-o, deci, pe Tisha, dar si pe sotul ei, Kevin, daca ar putea avea grija de cei trei copii ai sai, dupa ce va muri.

Desi mai aveau 5 copii ai lor, cei doi parinti au acceptat.

Dar casa familiei Beauchmin nu era suficient de mare, iar de aceea autoritatile nu le puteau permite celor doi soti sa-i adopte pe orfani. Asa ca primaria le-a cerut sa construiasca un nou perete intr-o camera, facandu-se, in acest fel, rost de un nou dormitor. Fara aceasta lucrare, ei nu vor putea sa adopte cei trei copii. Dar cum vor face rost de bani? Acesta a fost momentul cand au inceput sa dispere.

Acum intervine partea incredibila: multumita unui vecin care stia despre situatia lor, un echipaj TV a decis sa viziteze familia. Le-au spus ca le intelesesera situatia si ca aranjasera ca, pe banii lor, sa se realizeze lucrarea ceruta de autoritati.

Asa ca le-a cerut sa se mute din casa pentru cateva zile, pentru a le permite muncitorilor sa isi faca treaba mai repede, dar ceea ce parintii nu stiau era ca planul era transformarea intregii case! Ba chiar si asigurarea mancarii familiei pe timp de un intreg an de zile!

Dar nimic nu se compara cu a vedea totul cu ochii vostri, iata ce s-a intamplat:

