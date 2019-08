Vedeta care a luat calea bisericii a fost surprinsa la plaja. S-a mai rotunjit si…

Andreea Popescu a devenit cunoscuta pe vremea cand dansa in trupa Deliei, insa, de ani buni, a renuntat sa mai apara in lumina reflectoarelor. De cand si-a gasit fericirea in bratele dansatorului Rares Cojoc, bruneta s-a transformat radical.

Andreea Popescu a fost cunoscuta de publicul larg ca o tanara plina de viata, care-si etala tatuajele de pe tot corpul, dansa pe oriunde auzea putina muzica si aparea in compania unor vestiti “crai de Bucuresti”. De cand si-a gasit fericirea in bratele actualului ei sot, Rares Cojoc, dansatoarea Deliei s-a schimbat radical. De aproximativ cinci ani, Andreea s-a retras din showbiz, a devenit mama cu norma intreaga si… a luat calea bisericii.

Nu si-a pierdut stralucirea!

Andreea Popescu a fost, recent, pe o renumita plaja din Mamaia, acolo unde aceasta a ales sa se relaxeze alaturi de cei dragi, sotul ei, Rares si micutul Ioachim. Cu toate ca s-a mai rotunjit de cand si-a schimbat stilul de viata, bruneta nu si-a pierdut stralucirea si farmecul de odinioara.

Din cate se pare, viata Andreei Popescu se invarte in jurul micutului Ioachim. Fosta dansatoare a Deliei este o mama de nota 10. In tot timpul pe care l-a petrecut pe plaja, Andreea a fost atenta ca baietelul ei sa se bucure de tot confortul cuvenit. Atat ea, cat si sotul ei sunt topiti dupa baietelul lor.

S-a apropiat mai mult de Dumnezeu!

Odata ce s-a retras insa din showbiz, bruneta s-a transformat radical. S-a facut femeie de casa, a renuntat la tinutele sexy, nu mai iese la cluburi, ci prefera bisericile, manastirile sau diverse pelerinaje. Andreea s-a apropiat mai mult de Dumnezeu si se dedica in totalitate familiei sale.

