Vedeta care a reusit sa slabeasca in timp record 65 de kilograme. Aceasta a intors toate privirile pe plaja

Bianca Rus a slabit 65 de kilograme si arata excelent. Bianca si-a surprins prietenii virtuali cu o fotografie, in costum de baie, pe plaja. Formele ei sunt de invidiat! Aceasta a facut operatie de micsorare a stomacului in urma cu mai bine de un an. „Am facut operatie de micsorare a stomacului. Am slabit 60 de kilograme, iar pana la Paste vreau sa mai dau jos inca 5 kilograme. Am eliminat toate alimentele nesanatoase si care ingrasa din meniu. Mananc de trei ori pe zi, dar in cantitate mica. Nu mananc niciodata cartofi cu carne sau orez cu carne", a declarat Bianca Rus. Si se pare ca s-a tinut de cuvant. Dupa operatie, vedeta a reusit sa mentina un stil de viata sanatos, incluzand s ...