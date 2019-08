Vedeta de televiziune Larry King divorteaza de a saptea sotie dupa 22 de ani de mariaj

Larry King google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Larry King a depus actele pentru a divorta de cea de-a saptea sotie, Shawn Southwick, dupa 22 de ani de mariaj, informeaza People. King, acum in varsta de 85 de ani, s-a casatorit cu Southwick, in varsta de 59 de ani, in septembrie 1997. Ei au impreuna doi fii: Chance (20) si Cannon (19). Potrivit The Blast, King a depus documentele marti la o curte de justitie din Los Angeles. El a motivat diferente ireconciliabile, iar 6 iunie 2019 a fost trecuta ca data a separarii. Filmul "Furios si iute: Hobbs & Shaw", pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend Aparent, casnicia lor a fost una cu probleme. Surse au declarat pentru People ca, in 2016, King era afectat de zvonurile pri ...