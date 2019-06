Vedeta Italiei acuza Romania și Franța de BLAT, la Europeanul U21: 'Sper sa nu faca ceea ce ne asteptam cu totii'

Italia stă la mâna României pentru calificarea în semifinalele Campionatului European U21. Naţionala noastră trebuie să câştige cu Franţa pentru ca ţara gazdă să prindă cel mai bun loc 2 şi să meargă între primele 4 naţiuni ale turneului final.

Federico Chiesa (21 de ani) a părut, la conferinţa de presă, un puşti fără prea mult fair-play. A spus că: ”România şi Franţa să nu facă vreun aranjament! Sper să nu facă ceea ce ne aşteptăm cu toţii. Glumele proaste ca ceea ce ar urma nu sunt gustate în sport! E adevărat, se mai întâmplă astfel de lucruri în fotbal. Sper că nu astăzi”. Făcând referire la un eventual joc nul între România şi Franţa, care ar lăsa Italia în afara competiţiei.

Pe finalul conferinţei, Chiesa şi-a mai revenit, şi-a dat seama de greşeala făcută şi a încercat să o întoarcă: ”Eu cred până la final. Aşteptăm rezultatul partidei. Suntem pregătiţi să jucăm în semifinale. Regretul cel mai mare este acela că nu am remizat cu Polonia. Am intrat pe teren să câştigăm, dar am primit o lecţie. Suntem tineri şi sper să învăţăm ceva din ea”. Meciul dintre România şi Franţa are loc luni, de la ora 22:00.

