Vedeta UFC Nate Diaz i-a platit chiria unui fan, dupa ce acesta a pierdut banii pariind pe luptatorul american, in lupta cu Jorge Masvidal

Vedeta UFC Nate Diaz i-a plătit chiria unui fan, după ce acesta a pierdut banii pariind pe luptătorul american, în lupta cu Jorge Masvidal, care s-a încheiat cu înfrângerea lui Diaz, anunță MEDIAFAX.

În urma înfrângerii suferite de Nate Diaz, un fan i-a comentat acestuia la o postare de pe contul său personal de Instagram că a pierdut banii de chirie după ce a pariat pe el. Luptătorul i-a răspuns că îi va oferi el banii necesari pentru a plătit chiria. Ulterior, fanul lui Diaz a publicat o fotografie a conversației în care luptătorul îi cerea datele contului necesare transferului de bani.

”Nate, am pierdut toți banii de chirie pentru că am pariat pe tine. Acum dorm în mașină până fac rost de bani”, a comentat fanul pe pagina de Instagram a lui Nate Diaz.

”Mă ocup eu”, a fost răspunsul dat de luptătorul american.

”Nate chiar m-a ajutat să plătesc chiria. Mi-a trimis mai mulți bani decât am pierdut în urma pariului. Îi voi folosi să cumpăr produsele companiei sale, Game Up. Nate este un om extraordinar. Când am dat acel comentariu nici nu m-am gândit că îl va vedea. Când am mărturisit că dorm în mașină, am spus-o mai mult în glumă, dar a fost extraordinar modul în care a răspuns și faptul că mi-a returnat banii pierduți plus încă ceva. Asta arată că este un om obișnuit”, a mărturisit fanul luptătorului.