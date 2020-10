Vegetarienii au si ei ziua lor! A inceput Luna de constientizare a vegetarianismului

Ziua mondială a vegetarianismului (World Vegetarian Day) este marcată în fiecare an la data de 1 octombrie. Această zi a fost stabilită în anul 1977 de către Societatea Vegetarienilor din America de Nord (NAVS), fiind aprobată ulterior, în 1978, de Uniunea Internaţională a Vegetarienilor (UIV), conform site-ului https://worldvegetarianday.navs-online.org/.Ziua de 1 octombrie reprezintă data la care începe ''Luna de conştientizare a vegetarianismului'', care îndeamnă la o informare şi conştientizare asupra beneficiilor vegetarianismului.În fiecare an, la 1 octombrie, Ziua mondială a vegetarianismului marchează începutul unei luni de petreceri, de evenimente gen "potluck", de prezentări şi degustări de preparate, de discuţii pe teme legate de vegetarianism, potrivit https://worldvegetarianday.navs-online.org/.Numărul adepţilor vegetarianismului creşte de la an la an. Motivele pentru care tot mai mulţi oameni decid să adopte o astfel de alimentaţie sunt numeroase, de la cele de natură religioasă, cele bazate pe compasiune faţă de animale, până la convingerea că acest mod de alimentaţie reprezintă un stil de viaţă sănătos.Vegetarianismul exclude consumul produselor de origine animală în totalitate. Există însă şi variante de alimentaţie vegetariană, în care carnea este exclusă, nu însă şi ouăle sau alte produse obţinute de la animale, precum lactatele sau mierea. Sunt, astfel, ovo-lacto-vegetarieni (cei care mănâncă ouă şi produse lactate), lacto-vegetarieni (cei care consumă produse lactate, dar nu şi ouă), ovo-vegetarienii (cei care nu mănâncă produse lactate, dar manâncă ouă).Fondată în 1974, Societatea Vegetarienilor din America de Nord (NAVS) este o organizaţie educaţională, al cărei obiectiv urmăreşte două direcţii. Prima direcţie vizează oferirea unei reţele de suport pentru membrii şi grupurile afiliate NAVS şi pentru vegetarieni în general, iar cea de-a doua direcţie vizează informarea publicului despre modul în care vegetarianismul aduce beneficii oamenilor, animalelor şi Pământului pe care cu toţi trăim. Realizarea acestor obiective se face prin mai multe mijloace, între care revista trimestrială a NAVS - ''Vegetarian Voice'' -, apariţia şi distribuirea altor publicaţii de profil, găzduirea de conferinţe, oferirea de consultanţă.Începând din 1975, NAVS organizează şi sponsorizează conferinţe educaţionale anuale (inclusiv trei evenimente la nivel mondial). Conferinţele ''Vegetarian Summerfest'' organizate de NAVS sunt deschise pentru oricine este interesat să afle mai multe despre vegetarianism. Acest eveniment naţional dedicat vegetarianismului atrage sute de oameni de toate vârstele. Numeroasele aspecte ale unui trai vegetarian sunt abordate prin intermediul unor prelegeri, cursuri şi demonstraţii culinare. La aceste evenimente sunt prezente autorităţi în domeniu, între care medici, dieteticieni, autori şi activişti sociali. De asemenea, sunt organizate şi sesiuni speciale pentru copii şi tineri.NAVS oferă asistenţă celor 145 de grupuri independente afiliate locale, publică şi distribuie broşuri şi pliante precum cel intitulat ''Vegetarianism: Answers to the Most Commonly Asked Questions''. Această literatură de specialitate îi ajută pe oameni să înţeleagă dietele, stilurile de viaţă şi principiile vegetariene, astfel încât să fie mai bine informaţi atunci când fac o alegere în legătură cu dieta şi sănătatea lor, se mai menţionează pe site-ul amintit.