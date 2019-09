Vehicule radiate din circulatie, descoperite de politistii de frontiera din P.T.F. Sculeni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectueaza cercetari cu privire la doi barbati care au fost depistati la volanul unor autovehicule neinmatriculate. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, doi barbati, B.V. cetatean roman si P.A cetatean din R. Moldova, in varsta de 24 si 37 de ani, la volanului unui autoturism marca Seat, respectiv marca Volvo. La controlul de frontiera, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru vehiculele in cauza, colegii nostri au procedat la efectuarea de verificari suplimentare, in ur ...