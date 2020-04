Vela anunta ca va merge "cu toata dragostea" la audieri in Comisia de aparare din Camera Deputatilor

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat, miercuri, că se va prezenta în faţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor pentru a fi audiat pe tema plecării românilor la cules sparanghel în Germania. Vela a declarat, într-o emisiune la postul de televiziune Realitatea Plus, că "la acel eveniment, Ministerul Afacerilor Interne nu a avut nicio problemă pe care ar putea să şi-o reproşeze", menţionând că nu va fi în situaţia de ministru al Afacerilor Interne "care secretizează vreun raport în acest minister". "Mă bucur foarte mult că sunt invitat la comisia din Camera Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Eu, ca senator, chiar am fost preşedintele comisiei similare din Senat şi eu am invitat foarte mulţi demnitari la momentele respective. Unii chiar au refuzat să vină şi eu, ajungând în această poziţie de ministru al Afacerilor Interne, invitat de parlamentari, voi da curs cu toată dragostea acestei invitaţii, pentru că eu consider că doar un dialog constructiv poate fi benefic pentru orice decizie pe care o vom lua în continuare", a afirmat Vela. Audierea ministrului Vela în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor va avea loc pe 6 mai. AGERPRES/ (A- autor: Cristian Lupaşcu, editor: Antonia Niţă, editor online: Andreea Preda)