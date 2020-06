Vela: Autoritatile sa grabeasca evaluarea pagubelor si sa le transmita la prefecturi

Ministerul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat vineri, în Valea Jiului, că autorităţile locale din toate judeţele afectate de inundaţii trebuie să grăbească evaluarea pagubelor şi să trimită documentaţiile necesare spre prefecturi. "Este o radiogramă care a fost transmisă către toate prefecturile din România, nu este un caz special la Hunedoara. Am avut necazuri în mai multe judeţe. Şi în Botoşani avem persoane evacuate, avem persoane evacuate şi aici, în judeţul Hunedoara", a spus ministrul de Interne. Ministrul a vizitat locurile afectate de inundaţii din Valea Jiului şi a dat asigurări că barajul de la Valea de Peşti nu are probleme, precizând, totodată, că acesta a contribuit la reducerea numărului de gospodării inundate din aval. "Principala noastră preocupare (...) a fost să verificăm situaţia barajului, pentru că (...) au fost unele informaţii că acel baraj are probleme de rezistenţă şi nu are. Este un fapt îmbucurător că acel baraj este în regulă şi partea bună a lui este că a salvat, în aval, multe gospodării, pentru că dacă nu era acel baraj, evident nivelul cotelor ar fi fost mult mai mare", a arătat Vela. El a punctat faptul că primele măsuri luate au fost acelea de a susţine cetăţenii din localităţile afectate de inundaţii pentru limitarea pagubelor. În acest sens, s-a intervenit cu forţe şi utilaje din mai multe judeţe, iar elicopterele prezente în Valea Jiului sunt pregătite să intre în acţiune într-un timp foarte scurt. "Evaluăm cu Prefectura şi colegii de la Apele Române tot ceea ce se întâmplă, pentru că monitorizarea este totuşi soluţia pentru a preveni şi alte pagube. Dorinţa mea şi ordinul pe care l-am dat, ca principal scop, este salvarea oamenilor, să nu avem victime şi, evident, diminuarea pagubelor", a subliniat Marcel Vela. Potrivit Instituţiei Prefectului Hunedoara, în timpul deplasării efectuate de oficialul guvernamental au fost luate măsuri complementare atât pentru siguranţa oamenilor afectaţi de viituri, cât şi pentru diminuarea pagubelor produse de revărsarea Jiului de Vest, care a afectat localităţile Lupeni, Valea de Brazi, Uricani, Câmpul lui Neag şi Aninoasa. În zona afectată de inundaţii au fost evacuaţi peste 300 de locuitori, sunt distruse poduri şi podeţe. Au fost inundate aproape 350 de gospodării şi terenuri agricole. Conform Prefecturii Hunedoara, vineri seara apele au început să se retragă, însă codul roşu de alertă pentru inundaţii rămâne în vigoare pentru vestul Văii Jiului până la miezul nopţii. AGERPRES/(A, AS - autor: Sorin Blada, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)