Vela: Banii din amenzi vor merge la Sanatate

Ministerul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat, miercuri, că sumele încasate din amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonanţelor militare ar putea fi utilizate în sistemul de sănătate publică. Potrivit acestuia, de la începutul stării de urgenţă au fost aplicate în România 290.000 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 570 de milioane de lei, anunță Agerpres. […] The post Vela: Banii din amenzi vor merge la Sănătate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.