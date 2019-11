Vela, despre 10 august: Musamalizarea a inceput chiar cu secretizarea unor date si unor evenimente. Aceasta secretizare implica unele raspunderi civile si penale

Ministrul de Interne, Marcel Vela, vorbeste despre "musamalizare" in ceea ce priveste evenimentele din 10 august 2018 si afirma ca aceasta a inceput cu secretizarea unor date si a unor evenimente. In plus, Vela a precizat ca datele continute in raport "implica unele raspunderi civile si penale", iar desecretizarea era necesara, atat pentru justitie, cat si pentru opinia publica.