Vela - despre raportul privind traficul de persoane: MAI a actionat constant ca in 2020 sa fie o evaluare pozitiva

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a luat notă de raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de persoane în 2019 şi lucrează permanent pentru reducerea traficului de persoane, astfel ca evaluarea pe acest an să fie pozitivă, a declarat, vineri, ministrul Marcel Vela. "Am luat notă de publicarea ieri a raportului Departamentului de Stat al SUA cu privire la evaluarea activităţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane în 2019. În ansamblul său, raportul conturează imaginea generală a activităţilor anti-trafic din România şi formulează recomandări referitoare la acele domenii de intervenţie care pot cunoaşte progrese. În acest an, autorităţile din România au manifestat o preocupare constantă pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane. Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale specializate, Poliţia Română şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, lucrează permanent împreună cu partenerii interni şi internaţionali pentru reducerea dimensiunilor traficului de persoane şi acest lucru se vede în rezultatele obţinute", a afirmat Vela la o conferinţă de presă comună cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Adrian Zuckerman, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, şi procurorul general, Gabriela Scutea. El a adăugat că Ministerul Afacerilor Interne a acţionat în mod constant astfel încât în acest an să fie o evaluare pozitivă. "Şi să putem evita un raport negativ pentru al treilea an consecutiv. Spun al treilea an consecutiv, pentru că şi 2018 şi 2019 nu au o evaluare tocmai bună", a subliniat Vela. Ministerul Afacerilor de Interne şi-a făcut datoria în tot ceea ce înseamnă combaterea şi prevenirea traficului de persoane, cu toate că, în acest semestru din 2020, pandemia COVID-19 a fost principala preocupare a tuturor autorităţilor, a spus ministrul. "În acest sens, aş dori să menţionez inclusiv discuţiile avute cu Ministerul Justiţiei, cu Ministerul Public, cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi cu reprezentanţii organizaţiilor internaţionale şi ai societăţii civile care au manifestat preocupare şi receptivitate în sensul identificării celor mai bune soluţii. Vă asigur că Ministerul Afacerilor Interne rămâne, în continuare, angajat să coopereze atât cu celelalte autorităţi române, cât şi cu societatea civilă şi partenerii externi, pentru a identifica soluţii concrete şi a avea un răspuns întreg integrat în problematica generală a combaterii şi prevenirii traficului de persoane", a mai afirmat Vela. Marcel Vela a arătat că nu a fost o figură de stil când a spus 'toleranţă zero la infracţionalitate'. "Guvernul Orban a confirmat până acum că a alocat cele mai mari resurse pentru mobilitate în cadrul MAI, cât de curând vom anunţa şi cea mai mare achiziţie pentru dotarea poliţiştilor, dotare care s-a lăsat aşteptată de peste 40 de ani. Reforma în minister este o prioritate pentru ca acest minister, o instituţie de elită a statului român, să redevină acea instituţie în slujba cetăţeanului, respectată şi apreciată", a mai spus Vela.