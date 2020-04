Vela: Dupa 15 mai ar putea urma o stare de alerta

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a admis, miercuri, că starea de urgenţă ar putea fi înlocuită, după 15 mai, cu o stare de alertă la nivel naţional. El a declarat, într-o emisiune la postul de televiziune Realitatea Plus, că scopul unei astfel de decizii este de a proteja sănătatea publică, transmite Agerpres. „Da, ar putea […] The post Vela: După 15 mai ar putea urma o stare de alertă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.