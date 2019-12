Vela: Enescu Bogdan, noul inspector general al Jandarmeriei Romane

Ministrul Internelor, Ion Marcel Vela, a anunţat, vineri, numirea colonelului Bogdan Enescu în funcţia de inspector general al Jandarmeriei Române. "De astăzi, am încetat împuternicirile celor care conduc Jandarmeria Română, domnul inspector general Florea şi domnul inspector general adjunct Ceauşescu, şi am numit pe funcţia de inspector general pe domnul colonel Enescu Bogdan, în vârstă de 46 de ani, absolvent al Academiei de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza'. Are 23 de ani de activitate în cadrul Jandarmeriei Române, a îndeplinit mai multe funcţii de conducere, în prezent este inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Ilfov şi nu a avut nicio legătură cu evenimentele din 10 şi 11 august 2018", a precizat Vela la o conferinţă de presă. AGERPRES/(A - autor: Sorin Peneş, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: Ionuţ-Gabriel Cîmpanu - împuternicit la conducerea Jandarmeriei Române în calitate de prim-adjunct