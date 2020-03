Venit din Israel, astrologul Alexandru Nicolici, internat la Matei Balș, dupa ce a mințit la Spitalul Universitar ca nu a calatorit

Astrologul Alexandru Nicolici a fost internat la Institutul Matei Balș la solicitarea medicilor de la Spitalul Universitar cărora le-a spus că a călătorit în Israel, deși inițial nu a recunoscut deplasarea într-o zonă de risc. Astrologul, suspect de coronavirus, a ajuns la spitalul Universitar din Capitală în noaptea de marți spre miercuri, acuzând afecțiuni respiratorii. The post Venit din Israel, astrologul Alexandru Nicolici, internat la Matei Balș, după ce a mințit la Spitalul Universitar că nu a călătorit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.