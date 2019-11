Venus Williams si James Corden au dansat cu majoretele de la LA Lakers, la pauza meciului cu Oklahoma City Thunder - VIDEO

Jucătoarea de tenis Venus Williams şi vedeta de televiziune James Corden au făcut spectacol la pauza meciului de baschet dintre Los Angeles Lakers şi Oklahoma City Thunder, când au dansat alături de majorete. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cei doi au fost însoţiţi şi de fostul jucător din NFL, Rob Gronkowski. LA Lakers a câştigat meciul cu scorul de 112-107. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Venus Williams, Gronk and James Corden all made an appearance with the Laker Girls at halftime (via @NBATV) pic.twitter.com/tzBTwWMTcP — The Crossover (@TheCrossover) November 20, 2019 Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.