Veolia Energie Iasi SA este pregatita sa deruleze manevrele de pornire a sezonului de incalzire 2019 – 2020 in zilele de 7 si 8 octombrie. Masura este luata in urma analizei temperaturilor inregistrate in ultimele nopti, a previziunilor meteorologice pentru urmatoarele zile si a intrunirii conditiilor prevazute de lege in acest sens. Ca de obicei, Veolia Energie Iasi SA va lucra in regim de permanenta, 24 de ore din 24, cu echipe suplimentare dedicate interventiilor de urgenta, in cazul aparitiei unor avarii la instalatiile interioare ale clientilor. Toate punctele si modulele termice exploatate de Veolia Energie Iasi SA functioneaza automat si incep sa furnizeze incalzire in momentul in ca ...