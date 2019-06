Vera Jourova, comisarul european pentu Justitie: Romania nu se afla in situatia activarii Articolului 7

Vera Jourova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, a declarat, astazi, ca Romania inca nu se afla in situatia in care ar putea fi activat Articolul 7,denumit si ''optiunea nucleara'', subliniind ca procedura este declansata intr-o situatie grava, atunci cand intr-un stat, are loc o incalcare sistematica a statului de drept. In campania electorala, mai multi oficiali europeni au amenintat Romania cu activarea Articolului 7 pentru situatia din justitie. De asemenea Vera Jourova a precizat ca de la ultima sa vizita din Romania, lucrurile s-a schimbat in domeniul justitiei. ''Articolul 7 exista pentru momentele cand recunoastem ca situatia dintr-o tara este serioasa, cand este o incalc ...