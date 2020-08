VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 107: Rareș, fratele lui Nicușor! Eu ma fac șefa de campanie pentru Gabi

A apărut episodul 107 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. Dana Budeanu vorbește despre alegerile din Capitală și îi transmite lui Rareș Bogdan că în cazul în care el va fi șeful de campanie al ”fratelui” Nicușor Dan, atunci ea va discuta cu Gabriela Firea să-i fie șefă de campanie.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 106: 'PNL ca partid nu mai există'

”Bă, mie mi se îndeplinesc toate dorințele, dar în același timp și concomitent câștig toate pariurile pe care le pun, Rareșe. Eu, dacă nu câștig, nu mă bag, nu fac pariu. Am făcut pariu cu un prost pe un dolar că câștigă Gabi, eu n-am cum să pierd, never. Câștigă Gabi! Problema este că eu am să fac orice ca să câștige Gabi, iar tu înțeleg că o să faci orice ca să câștige fratele tău Nicușor. Cine știe definiția la plic mai bine decât Nicușor? Nimeni! Eu sunt fericită cu situația asta. Dacă tu ești șef de campanie la Nicușor, eu o să-i zic lui Gabi: pune-mă pe mine șefă la tine doar de caterinca situației. Asta este cea mai tare campanie! El șeful de campanie al lui Nicușor, eu șefa de campanie a lui Gabi! Păi, murim! BD a fost nimic! Rescriem istoria, veniți așa, de pe coastă, amândoi, bronzați amândoi, mai bine eu, eu mă fac creol, tu te faci roz. Venim de pe coastă deschiși față de nevoile oameni, împotriva PSD-ului. Și eu sunt împotriva PSD-ului, mă piș și pe PSD și pe PNL, eu o susțin doar pe Gabi”, spune Dana Budeanu.

Mai multe declarații în clipul video de mai jos: