VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 109: Javrelor! Leprelor! Aici este vorba despre copii

A apărut episodul 109 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. Dana Budeanu îi critică dur pe guvernanți pentru că nu asigură măști pentru elevi și arată că asta este o chestiune extrem, extrem de gravă.

Am să încep cu un subiect și mai important decât campania electorală. Este vorba despre copii, javrelor, leprelor, inconștienților! O nație înseamnă educație, boilor! Astăzi, mâine au zis că o să comunice, vectorii care decid soarta copiilor de pe 14 septembrie încolo, vectorii, ei ”este” următorii: Tătaru, îl știți pe Tătaru, băiatul ăla care are 2 șuvițe și merge cu nu știu cine dracu și cu cai verzi pe pereți să discute despre mami și despre păpica lui de acasă și după aia îți pune verișoara la Antibiotice Iași, pe frate-su șef la ISU, pe grasul ăla șef de Cabinet, semnează în numele ministru care aștepta să-și dea demisia acte de punere în funcție a managerilor de spitale etc. manageriază cum a manageriat sistemul de sănătate în pandemie. Deci ăsta, Tătaru, împreună cu Anisie Pepsiglas, ministrul Învățământului. Eu sunt ultima persoană care a sărit să zică despre nu știu care că este agramat, că Vanghelie, că Dăncilă a făcut 3 greșeli și nu știu cum dracului, după ce i-a plecat asistenta nu a mai făcut nici una, niciun dezacord. Este neimportant! Băi, dar ministrul Învățământului să zică Pepsiglas, adică ea, care îi conduce pe toți ăia.”, spune Dana Budeanu.

