VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 121: Hai sa vorbim real. Adica se intrerup orele de cate ori un copil iși da masca jos?

A apărut episodul 121 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu reacţionează la afirmațiile de joi seară legate de posibila scoatere în curtea școlii a elevilor care vor să-și dea masca jos.

„M-am uitat 5-10 minute la conferinta de presa sustinuta de Anisie Pepsiglas, de Curcan si de unul, nu stiu cine e, secretar de stat, in legatura cu inceperea anului scolar. Anisie a inceput sa vorbeasca, in permanenta masca ii cobora incet sub nas, e firesc. Asta asa, un mic amanunt. Incontinuu tu trebuie sa duci mana sa o pui pe mas.

Incep astia din presa sa puna intrebari. Una intreaba 'Sunt copii mici, cum le explici, cum ii convingi sa stea cu masca la clasa zero?'. La aceasta intrebare, dupa ce Anisie a spus trei propozitii imbecile, cand i s-a pus intrebarea asta brusc i-a dat cuvantul unuia din spate, secretar de stat. Ea nu a stiut sa raspunda la intrebarea asta. Si ala a explicat 'Copiii trebuie sa invete sa poarte masca si sa li se explice de parinti si profesori`. `Daca un copilas mic vrea sa-si dea jos masca, se opreste ora si profesorul ii explica cu masca sau copilul este scos in curtea scolii si acolo daca nu mai poate sa stea cu masca. Dar astea sunt cazuri izolate`, a zis Anisie. Despre ce vorbiti? Care este realitatea despre care vorbim in aceste cretinisme?

Daca cinci copilasi nu mai pot sta cu masca, unul incepe sa planga, unul nu mai respira, ce se intampla cu orele? Hai sa vorbim real. Adica se intrerup orele de cate ori un copil isi da masca jos? Daca isi da copilul ala masca jos de 30 de ori in primul semestru si mai sunt ca el inca 300 de copii? Ce se intampla? Voi nu vedeti, ma, ca sunteti imbecili?”, a declarat Dana Budeanu.

Mai multe in materialul video de mai jos: