VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 122: Nicușor a stat sub pat! Firea umbla pe strazi cu toți

A apărut episodul 121 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu arată că în timpul stării de urgență, în timp ce Gabriela Firea făcea eforturi să lupte cu noul coronavirus, Nicușor Dan s-a băgat sub pat și a stat ascuns.

”Astăzi este o zi în care n-aș fi avut chef să fac niciun Verdict, dar am promis și având în vedere că la alea de ieri au fost peste 600.000 de accesări, înclin să cred că voi chiar vă doriți Verdictele astea, așa multe și dese. Așadar, sora, Rareșe, a lui Firea. Tu mai ești fratele lui Nicușor sau te-ai operat? Fratele lui Nicușor care urlai să iasă de sub pat sau unde se ascunsese și să se facă că e candidatul PNL, că de aia l-ați numit și fraierul a stat ascuns vreo 4 luni, nu mai știu, a ieșit prin mai. Când Firea era pe străzi și vai mama, mamelor ei, singurul politician pe străzi, efectiv singurul politician, pe toate străzile, prin toate spitalele, prin toate căminele de bătrâni, cu toți carantinații, cu draci, laci, era Firea. Singură cuc peste tot! Nicușor unde era? Era bun pat și plânge că a venit ăla la conferința de presă după el cu dulapul, nu mai știu cum îl cheamă. Rareș a zis că ai stat în dulăpior sau sub pat. Fratele tău, Rareș!

Firea a fost la Gâdea, aseară, pentru ăia puțini care n-ați văzut și, bă, a fost bine. De ce? Pe lângă scroll-ul pe care nu l-a mai făcut, asta pentru că dacă te apuci să înșiri câte a făcut femeia asta real, repet, eu consider că a făcut prea multe. Că nu poți să spui...ba poți să spui! Este foarte complicat, ca autoritate locală, asta ca să înțelegeți cum se face administrație, nu ca niște cretini, nu mai citiți presa ca niște cretini, ca niște idioți, informați-vă deștept”, spune Dana Budeanu.

Mai multe în materialul video de mai jos: