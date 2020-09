VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 125: 'Sunt surprinsa, Rareș. Pai, eu și cu tine știm tot'

A apărut episodul 125 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre înregistrarea în care apare Nicușor Dan.

„Nicusor Dan a facut ca orice alt infractor trafic de influenta in calitate de parlamentar. A pus mana pe telefon de 'n' ori si a intervenit intr-un caz, intr-o speta, facand trafic de influenta pentru ca asa este definita fapta. Atentie, Klaus Iohannis a ridicat anumite exceptii care au fost mai apoi astfel solutionate de CCR. CCR a dat aceasta solutionare ca nu ai voie ca parlamentar sa faci nimic de fapt. Ai voie ca parlamentar sa sesizezi 'Bai, alo, semnalez ca se face pipi pe copacul secular din cartier'. Tu nu ai voie sa dai telefoane sa intervii si tu ai facut asta de 'n ori. Nu are sa te acopere activitatea la niciun ONG cum incearca acum hastagii si sunt surprinsa Rares. Rares? Bai, Rares Bogdan, uita-te la Dănuța. Ce dracu? Păi eu și cu tine știm tot. Adică luați-o ușor cu pianul pe scări. Voi chiar știți tot adevărul. Că eu sunt băiat, e una, dar...Ok?

Nu te baga in politica, ca tu ai un drumulet al tau facut de acum 15 ani si in politica e mai groasa. Tu ai creat niste conflicte imense cu samsareala asta si era firesc ca ele sa iasa. Ele au iesit inainte ca tu sa fii anuntat candidat. Doar ca nu s-a crezut ca apar pentru ca presa e platita. Eu nu sunt platita.

Kovesi baga la parnaie cate 20. De ce? Pai il lua si pe varul lu ala care era in spatele lu ala care a sunat. Te lua la 6 dimineata din casa.

Subiectul asta, si tu stii Nicusor, e foarte complex. Tu ai venit azi cu cacatul ala de caracatita. Ba, a facut Firea vreun act de coruptie? Crezi ca DNA, Parchetul, militiile, 4 ani de zile, cu 7 miliarde de contracte, pai daca vroaiu sa o faca de boala copiilor o faceau de boala copiilor. Exista dosare? Exista ceva concret? Nu. La tine exista. Ok? Ok. Firea nu are nicio treaba.

Nu va mai bateti joc de Nicusor. El poate mai mult. Daca el poate sa alerge de colo-colo, intre, printre, cu toti rechinii imobiliari din Bucuresti, credeti ca nu poate sa faca si el o conferinta ca lumea?”

Mai multe în episodul de mai jos: