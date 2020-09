VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 127: Bolojan și Moldovan rup Ardealul pe genunchi!

A apărut episodul 126 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește sintagma ”Baroni”/”Baroni locali” și îi prezintă pe Ilie Bolojan, primarul din Oradea (actual candidat PNL la șefia CJ Bihor) și Nicolae Moldovan, președintele CJ Bistrița-Năsăud (candidat al PSD la șefia CJ Bistrița-Năsăud) în antiteză cu Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava (actual candidat al PNL la CJ Suceava) și Mihai Chirica, primarul de Iași (candidat al PNL la Primăria Iași).

”Și Gheorghe Flutur e tot baron. Ați uitat de coronavirus, de Covid-19, ăla de a plantat un copac cu președintele și apoi s-a închis orașul, singurul oraș mare din România închis din cauza COVID-ului, ăla de a dat drumul la oameni să plece afară pe câmp, ăla e tot baron local haștagilor... sau ați uitat? Aaa... e de dreapta și nu se pune?

O mică introducere despre baroni pentru public... că s-a lansat așa în lumea asta M..e PSD ideea că baronii sunt de la PSD, exclusiv PSD. E o cretinătate și vă spun eu că țara e mult mai complexă. Ea este împărțită între baronii PSD și cei de dreapta, ai PNL că de la PLUS-USR nu există pentru că i-a supt PNL de tot.

Baroniada ca și pensiile speciale și alte treburi de genul ăsta sunt subiecte care în suflețelele revoltate ale oamenilor prind. Oamenii se revoltă și strigă că eu nu am pensie și ăla are pensie specială și vreau și eu. O să vă explic... poate chiar mâine ca să vedeți cum sunteți manipulați și cu asta. Tu nu ai pensie pentru că nu vrea să îți dea pensie nu că are nu știu cine ce altceva, altă pensie.

Suntem la baroni deci. Acum câteva zile a iesit Rareș Ruj-roz acum câteva zile să ne spună el cum l-au luat de Chirica de la Iași și figurile proeminente din alte partide. Chirica știm cine – e primarul PSD trecut la PNL. Acum un an l-a făcut pilaf, că e un baron, că e un infractor, că este unealta mafiei imobiliare din Iași... Corect Rareș? Corect! Că a postat partenerii voștri de la PLUS, Iovu... Iolu un film cu ce ai spus tu. Spunea-i că este omul mafiei imobiliare, vezi că l-ai uitat pe Nicușor, și câte și mai câte și apari tu Rareș acum și ne spui avem a face cu Chirica, acest Bolojan al Iașului....

Măi Rareș tu ai intrat în PNL acum un an și stim pentru ce, dar eu îți spun că Bolojan nu poate fi comparat cu nici un baron de la PNL și în general cu nici un pnl-ist în viața vieților voastre. În primul rând țara nu îl cunoaște pe Bolojan, PNL nu îl promovează și în general nu există. Eu am auzit de el în pandemie că a fost campion la ieșiri și la treabă așa cum a fost Firea la București. Țiplă. Eu am început să mă documentez de el... a făcut cât tot guvernul și partidul la un loc.

Și eu acum pun o întrebare javramentelor și din PNL și din PSD – Cum dracu ăștia care fac treabă șmecheră de tot, pentru că atenție Bolojan nu e șmecher... e șmecher de 12 ani, 3 mandate, a crescut enorm... și el candidează într-un județ în care 25% dintre votanți sunt UDMR. Vă dați seama decic u ce procent câștigă omul ăsta... de la un mandat la altul crescând. Înțeleg că omul a crescut enorm și acum urmează să devină baron real pentru că va candida la consiliul județean și îl lasă pe vice la primărie pentru a face și mai mult. Omul este un exemplu, este PNL și doar anul ăsta a adus 200 milioane de la UE pentru centură că acolo centura e la Primărie nu ca la București... auzi Nicușor, lasă bannerele prin față pe la PSD fătălăule, mergi la DNA mai bine să te predai.

Cu acest Bolojan a îndraznit Rareș să îl cumpare pe Chirica care acum un an era un infractor.

Întreb populația... voi ați auzit de el prin PNL? A făcut enorm, dar nu ați auzit de el prin PNL?

Ați auzit de domnul Moldovan? De la PSD, de la Bistrița ați auzit? Este de doua mandate și merge spre al treilea. Omul a atras de cand a venit un miliard și jumătate fonduri. A investit in județ la greu. Când îi auzit pe ăștia cu baronii mai cercetați să vedeți ce au făcut oamenii ăia. De la PSD, cu guvern PNL și ce o fi a facut. Dacă vrei sa face treaba pe local poti face. Deci PSD nu câștigă nicăieri în Ardeal... decât în Bistrița. De ce credeți asta? Dacă omul a facut treabă e și votat.

De oameni ca Bolojan, ca Moldovan nu o să auziți la centru. De ce? Nu toți sunt de căcat așa cum spun cei de la USR-PLUS pentru că și la ei care au făcut ceva nu mai sunt acum acolo.

De ce am ajuns în situația jalnică de azi? Pentru că nu mai sunt respectate valorile și pentru că dacă gândești liber ești imediat catalogat.

Așa s-a ajuns ca unul ca Rareș care acum un an îl înjura pe unul de la ciuma roșie, azi să îl sugă.”

Tot aici în filmul de mai jos: