VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 15: 'Doresc sa fac un apel la toti pensatii PNL si la toti baieteii pesedei' (VIDEO)

A apărut episodul 15 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu are un mesaj pentru PNL şi PSD, cu privire la "mişcarea hashtag" din România, dar şi cu privire la milioanele de euro pe care partidele le plătesc - inutil, în opinia Danei Budeanu - pentru a-şi promova agenda în media.

Doresc să fac un apel la toţi pensaţii PNL şi la toţi băieţeii pesedei, să facă repede nişte întâlniri în restaurantele alea unei stau la şpriţ împreună şi să sară în tenişi cu nişte milioane în conturile lu' Dănuţa. Nu cu mieluţe şi zeci de mieluţe pe care le daţi voi pe la consultaţi şi pe la deontologi şi alţi măscărici care dorm pe la Antena şi pe alte televiziuni să vă facă vouă sanchi campanie. Nu vă fac nimic niciunul. Dana Budeanu e unicul autor al dispariţiei mişcării hashtag din România, reprezentată de USRI PLUS Doi şi'un sfert. În toţi aceşti ani, fără sprijinul nimănui, am reuşit să trezesc o naţie la realitatea mizeriei reprezentată de această mişcare. În timp ce eu am urlat singură ani de zile despre aceşti nenorociţi, mincinoşi, hoţi, manipulatori, cei care au încasat milioane de euro de la pensaţii peneleu şi de la băieţeii pesedeu nu au făcut nimic în acest sens. Au contribuit la haosul general de aceşti sceleraţi.

Eu am fost singura care zi de zi am tras semnale de alarmă despre această manipulare infectă care încă mai înseamnă în proporţie de 10% mişcarea hashtag. Restul aţi fost ocupaţi să vă faceţi campanie, să babardiţi contracte, să vă puneţi amantele pe funcţii, acum să vă puneţi sponsorii de campanie prin funcţii şi prin contracte. În general aţi fost ocupaţi. Prin toamnă au apărut unii în jurul meu care contra unor sume de bani luate de la voi au început şi ei timid întâi şi acum cu tupeu - ştiţi cum e, tupeu la final are toată lumea - să semnalizeze şi ei nişte chestii cu hashtagii ăştia şi să fie şi ei cu Dănuţa. Nu vreau să fie nimeni cu Dănuţa. Dănuţa nu e cu absolut nimeni. Eu sunt singură în continuare. Tot ceea ce eu am spus în aceşti ani se va adeveri. Şi despre hashtagi, şi despre voi, ăştia de la PNL şi PSD.