VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 29: 'Hoha si cu Orban ne-au anuntat ca de toata pandemia se ocupa SRI si MApN'

A apărut episodul 29 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbeşte despre măsurile de sprijinire a firmelor şi a populaţiei, adoptate de Guvernul Orban, care nu ajută de fapt la nimic. Dana Budeanu oferă o soluţie şi pentru criza măştilor de protecţie şi a halatelor din spitale, dar continuă şi discuţia pe tema Spitalului Universitar. Nu sunt uitaţi în acest episod nici Rareş Bogdan, Ludovic Orban şi Klaus Iohannis.

Extrase din episodul de azi:

"În România se întâmplă următoarele: Populația va fi îngripată din punct de vedere economic, sumele pentru șomajul tehnic, 75%, sunt o vrăjeală infectă, un procent foarte mic din firme îl vor putea recupera. În rest, trebuie să te duci să ți se aprobe dosarele și cai verzi pe pereți. Asta în cazul în care firma nu a dat faliment, ceea ce se va întâmpla. Așadar, toți angajatorii își vor plăti angajații singuri. Până îți recuperezi de la stat ai murit. Acum două zile, Cuțu-Cîțu a zis că o să ne scutească de plata ratelor la bănci. Lucrul acesta nu se va întâmpla. Nu sunteţi scutiţi de absolut nimic. Băncile au fost 'de acord' să vă amâne câteva luni plata ratelor, dobânzile însă vă merg, deci nu sunteţi scutiţi de absolut nimic. Va trebui să plătiţi dobânzile, aşa cum plătiţi şi dobânzile creditelor preferenţiale date politicienilor şi celor din presă pentru a apăra mesajul şi imaginea băncilor din România. Două, trei, cinci luni vi se amână ratele, după care vi se vor lua casele şi tot ceea ce v-aţi luat în rate pentru că voi nu veţi mai avea de unde să le plătiţi, pentru că nu veţi mai fi angajaţi. Cum probabil aţi şi păţit deja."

"Între timp, acest guvern pur şi simplu va fura cât va putea prin tot ceea ce înseamnă achiziţiile medicale, pe echipamente etc. Ieri am lansat un apel să mi se trimită numele firmelor care produc măşti în România. (...) Nu este nicio problemă că aşteptăm 45 de zile să ne aducă Viggo şi Romwine măşti. Banii ăia se vor fura oricum, nenoriciţii dracu'. Între timp, măcar în provincie, unde sunt vai morţii lor ăia, nenorociţii dracului ce sunteţi, căutaţi dracu' producători de lângă spitale, din zonă, din judeţ, măi animalelor. MedLife are la Buzău o fabrică, vă dau un exemplu. Căutaţi aceste fabrici. Două-trei panarame de la Ministerul Economiei să se ocupe de asta, lăsaţi vrăjelile... două trei amante de-alea ale voastre care sunt angajate. Nu contează că nu au aviz. Ce, alea din Bangladesh care se aduc au avize? Căutaţi aceste fabrici până vin alea în 45 de zile. Nu mai contează, o să vă duceţi la pârnaie după aia. Momentan trebuie să vă ocupaţi de ţară. Nu mai există situaţia în care faceţi strategii. Se moare şi atât."

"Ordinul de demitere a managerului Spitalului Universitar a fost semnat de actualul ministru Sănătăţii. Apropo, bravă, bă, Costache, că ţi-ai dat demisia. Aşa nu o să te duci la pârnaie. Nelu Tătaru este cel care a semnat ordinul de demitere, la 12 noaptea sâmbătă a singurului manager de spital demis din Bucureşti. În nicio bază, fără nicio victimă în rândul cadrelor medicale, fără nimic? De ce? Pentru că nu vrea să semneze achiziţiile. Ea dacă nu vrea să vorbească ese treaba ei. Eu vorbesc. Ordinul a fost dat de 'Curcan', care are şmenul făcut acolo cu Colectiv. Uită-te la mine, 'Curcan': eu te îngrop. Aşa, singurică.

Între timp, Hoha şi cu Orban pur şi simplu ne-au anunţat că de toată pandemia se ocupă SRI şi MApN. Eu mă bucur, dar cum? Ok, ne monitorizează. Şi altfel cum? Nu ţi-e, mă, ruşine, Hoha, animalul dracu'? Nu ţi-e, mă, ruşine să dai mesajul ăsta? Păi tu ai timp de aniversări, băi jegosule? Suntem vai mama noastră şi tu ai timp de aniversări cu mesaje către SRI? Mesajul către populaţie este 'noi nu vom face absolut nimic, descurcaţi-vă, supravieţuiţi, mu_e'."